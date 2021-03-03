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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye'de yollar yenileniyor

İHA

Burhaniye'de yollar yenileniyor

Burhaniye'de belediyenin yol yenileme seferberliği sürüyor.
Burhaniye Belediyesi Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri bağlı yol yapım, söküm ve döşeme ekipleri mahalle genelinde 6 ayrı noktada eş zamanlı faaliyete geçerek yol yapım, parke taş döşeme ve tamirat işlemlerine başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan tüm yolların yenileme çalışmalarını da yapmaya devam ediyor.
Cumhuriyet Mahallesi 22, 23, 61, 63, 65. caddelerde yapımına başlanan yollar periyodik olarak yenilenerek parke taş döşeniyor. Ekiplerin bozuk olan asfalt yolları söküm çalışmaları devam ederken Sucu Ahmet Karslı Caddesi de komple asfalttan arındırılarak parke taşla döşenmeye başlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde üst yapı olarak çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Özellikle Küçük sanayi sitesi ve OSB bölgesinde yaşanan alt yapı sorununu köklü bir projeyle sonlandırmayı başardık. Alt yapıdan sonra şimdi de mahalle genelinde üst yapı çalışmalarına başladık. 6 farklı ekibimizle, yol söküm, tamirat, parke taş döşeme çalışmalarıyla, mahallemizin üst yapısını da tamamlamış olacağız” dedi.

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