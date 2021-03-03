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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye'de gündem koronavirüs

İHA

Burhaniye'de gündem koronavirüs

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında, mahalle muhtarları ve imamların katılımıyla kapsamlı koronavirüsle mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık toplantı salonunda mahalle muhtarları ve imamlar ile yapılan toplantıda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler gözden geçirilerek, yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.
Kaymakam İlyas Memiş; ülke de yeni kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini anlatırken, ilin son dönemdeki vaka sayılarının artış olması nedeni ile çok yüksek riskli dördüncü grupta yer aldığından bu süreçte kısıtlamalara büyük oranda devam edileceğini anlattı.
Kaymakam İlyas Memiş, “İlçemizin, önümüzdeki günlerdeki vaka sayısının düşürülmesinin, kısıtlamaların kaldırılması veya hafifletilmesi noktasında önemli olduğunu biliyoruz. Normal hayata dönmek için vaka sayılarını düşürmemiz gerekiyor. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski azaltmak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan kararların tüm kurumlarımız tarafından takip edilmesi gerekiyor. Muhtarlarımız ve imamlarımızın vatandaşlarımızı bu konularda uyarmaları ve aydınlatmaları gerekmektedir” dedi.
Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çiftçi, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, Belediye Muhtarlar Müdürü Murat Bektaş, Mahalle Muhtarları ve Cami İmamları katıldı.

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