Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 25 aranan şahsı yakalarken adli makamlara sevk edilenlerden 9'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 3 Mart günü yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 38 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 13 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 12 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 13 adet kartuş ele geçirildi.

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