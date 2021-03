İvrindi’nin maharetli elleri var

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in önderliğinde ilçedeki kadınlara istihdam sağlama amacı başta olmak üzere yöresel ürünleri ortaya çıkarmak, bölgenin üretim gücünü arttırarak pazar alanı oluşturmak amacı ile Büyükşehir Belediyesi İvrindi Belediyesi işbirliği sonucu İvrindi’de açılan “Maharetli Eller Yaşam Merkezi” günden güne büyüyor.

İvrindi Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Maharetli Eller Yaşam Merkezi’nde pandemi sürecinde maske üretiminden üretileni dağıtmaya, halâ devam eden boyamadan dikiş nakışa, toprak ürünleri işçiliğinden halı kursuna, hediyelik eşya üretiminden gazeteden sepet yapımına kadar bir çok farklı dalda eğitim veriyor ve aynı zamanda üretim gerçekleştiriliyor.

BALMEK İvrindi belediyesi işbirliği güzel sonuçları doğuruyor

Balmekİvrindi Belediyesi uyumunun güzel sonuçlara vesile olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “İlk amacımız ilçemizdeki bayanlara istihdam sağlamak. Bu amaç ile çalışmalarımızı 2019 Nisan ayından itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Bunun neticesinde kapalı olan halı kursumuzu aktif hale getirerek üretim aşamasına geçtik. Bununla yetinmeyip, sadece ilçe merkezi değil, kırsal mahallelerimizde de seri üretimimizi sürdürüyoruz. Yağcıbedir halısı ile birlikte, çeşit çeşit motifler, rengarenk halılarımızı üreterek hem bölgemizin yöresel ürünlerini tanıtıyor hem de üretim gerçekleştiren bayanlara kazanç sağlamış oluyoruz. Ürettiklerimizi pazarlara sunuyoruz. Bununla birlikte Balıkesir Edremit ana yolu üzerinde bulunan İvrindi Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarında’da sergiliyoruz”

Hediyelik eşya üretimi gerçekleştiriliyor

Maharetli Eller Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri, özel şirketler ve kişiye özel siparişlerin ele alındığını dile getiren Başkan Cengiz “ Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar ile çok güzel bir ivme yakaladık. İvrindi Belediyesi olarak makam ziyaretleri gerçekleştirdiğimizde takdim ettiğimiz hediyelik sepetlerimizi buradan tedarik ediyoruz bununla birlikte Büyükşehir Belediyemizden de makam ziyaretlerinde hediye edilmek üzere toplu sipariş almaya devam ediyoruz. Daha önce ilçemizde faaliyetlerini sürdüren Tümad madencilik ve kısa süre önce açılan Aydeniz Et Entegre Tesisinden gelen toplu sipariş hediyelik eşya taleplerini üretken bayanlarımız başarı ile karşıladı. Bu güzel iş birliği üretim gerçekleştiren bayanlarımıza gelir kapısı oldu”

Özel günler için sipariş alınıyor

Maharetli Eller Yaşam Merkezi’nin kısa sürede ilçede çok ses getirdiğini dile getiren Başkan Cengiz “ Doğum günü, yeni doğum, nişan ve diğer özel günler için ekstra talepler geliyor. Hediyelik eşyalar, günlere özel ve kişilerin taleplerine göre tasarlanarak teslim ediliyor. Örnek verecek olursak Maharetli Eller Yaşam Merkezi’ndeki bayan üreticilerimiz kına gecesi organizasyonu için çok küçük boyda sepet ürettiler. İçine kına paketi ve ekstra malzemeler ile süsleyerek teslim ettiler. Bu ve benzeri üretimleri ilçe dışına yayarak seri üretim ile büyüme hedefindeyiz”

Pandemi kurallarına uyarak üretime devam

Ülke olarak zor süreçten geçiyoruz diyen Başkan Cengiz “ İçinde bulunduğumuz zaman dilimi itibari ile zorlu süreçteyiz. Bu süreçte Maharetli Ellerde üretim gerçekleştiren bayanlar sosyal mesafe, maske ve mesafe kurallarını kurallarını titizlikle uyguluyor. Yoğun alanlar oluşturulmasına müsaade edilmiyor. Kurs saatlerinde esneklik sağlanıyor ve imkanlar dahilinde evlerde de üretime devam ediliyor.”

Büyükşehir'e 100 bin, toplamda 220 bin maske üretildi

Maharetli Eller Yaşam Merkezi’nde Pandeminin ilk döneminde kısa süre içerinde seri maske üretiminin gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Cengiz “Büyükşehir Belediyemize 100 bin adet maske üretimi gerçekleştirdik. Bununla birlikte İlçemizde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız için sürekli maske ürettik. İlçe merkezimizdeki vatandaşlarımızın evlerini tek tek ziyaret ederek maske ulaştırdık. Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza da mahalle muhtarlarımız aracılığı ile maske ulaştırdık. Bu süreçte hem ürettik hem de maske diken bayanlarımızın bu zorlu süreçte ailelerine maddi destek sağlamalarına vesile olduk”

Ekip ruhu ile büyümeye devam ediyoruz

İlk kurulduğu zamanda halkımızın işlemez gözü ile baktığı yaşam merkezine kayıt yaptırdığını gözlemlediklerini dile getiren Başkan Cengiz “ Şu an itibari ile Maharetli Eller Yaşam Merkezine kayıtlı 120, kurs gören 50, üretim gerçekleştiren 20 civarında bayan var. Bu sayıyı pandemiden dolayı minimum seviyede tutarak maksimum üretim gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana Balmek İlçe Müdürümüz Meldanur Küçükçakır’ın emekleri oldukça fazla. Her türlü sorumluluğu alabilen ve el becerilerini kullanma becerilerini kendisinde görüyoruz. Başarılı çalışmaları sebebiyle Meldanur başta olmak üzere Balmek İvrindi Belediyesi ve Halk Eğitim işbirliği ile açtığımız kurslarda emeği geçen tüm hocalarımıza ve üretim gerçekleştiren tüm bayanlara teşekkür ediyorum. Bu bir ekip çalışması, herkes elini taşın altına koyacak ve İvrindi’nin adını daha da duyuracağız. Bu hedefle durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

