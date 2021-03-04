İmam yaralı köpeğe sahip çıktı

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Manyas Merkez Çarşı Camii İmamHatibi Salman Temur çarşı içerisinde yaralı bir köpeğe sahiplendi.

Manyas Merkez Çarşı Camii İmamHatibi Salman Temur, sokakta ayağı yaralı halde dolaşan köpeği alarak evine götürerek, ayağını sararak tedavi etti ve sahiplendi. Duman ismi verdikleri sevimli hayvanı aile üyelerinin çok sevdiğini söyleyen Salman Temur, “Merhamet edenlere Rahman’da merhamet eder. Yeryüzünde bulunan canlılara merhametli olunuz ki, semadakiler de size merhamet etsin, buyuruluyor. Bende bu hayvancağızı gördüm, evimde kendimce kırık olan ayağını sarıp, sarmaladım. Şu anda iyi, onu sahiplendik. Evdeki diğer hayvanlara da çabuk alıştı“ diye konuştu.

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