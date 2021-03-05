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(Özel) Kırmızı ilin mavi mahallesi Hacıarslanlar

İHA

(Özel) Kırmızı ilin mavi mahallesi Hacıarslanlar

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası olmayan Edremit’in Hacıarslanlar kırsal mahallesi dikkati çekiyor.
Yaklaşık bir yıldır ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile bütün yurtta mücadele devam ediyor. Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor. İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesinde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.
Kazdağları’nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, “Tek bir vakamız bile yok. Bununda sebebi temizlik. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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