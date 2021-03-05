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Bandırma'da önlemler arttırıldı Bazı caddeler ile meydan ve sahil bandına kontrollü geçiş başladı Dinamik Denetleme Sistemi yaygınlaşıyor Esnaftan destekleyen de var, tepki gösteren de

İHA

Bandırma'da önlemler arttırıldı Bazı caddeler ile meydan ve sahil bandına kontrollü geçiş başladı Dinamik Denetleme Sistemi yaygınlaşıyor Esnaftan destekleyen de var, tepki gösteren de

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle uygulamaya başlanan Dinamik Denetleme Sistemi adım adım yaygınlaşıyor.
Bandırma'da artan korona virüs vakaları nedeniyle denetlemeler günbegün yaygınlaşarak sürüyor. Balıkesir'in çok yüksek riskli iller kategorisinde olması ve ilçeler bazında Bandırma'nın da yüksek vaka oranına sahip olmasıyla denetlemeler arttı. Kaymakam Günhan Yazar'ın şehrin muhtelif yerlerinde denetime çıkarak vatandaşları ve esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında bilgilendirip, uyarılarda bulunmasının ardından bugün de şehrin bazı cadde ve sokaklarına bariyerler yerleştirilerek kontrollü geçişlere başlandı.
Şehit Süleyman Bey Caddesi, Kaşif Acar Caddesi, Sevgi Yolu, Arasta Sokak ile Cumhuriyet Meydanına girişler bariyerler ile kontrol altına alındı. Kontrol noktalarında emniyet görevlileri HES Kodu uygulaması yapmaya başladı. Bu alanlarda yoğunluk arttığı takdirde geçişler kademeli olarak durdurulacak.

Esnaf ve vatandaşlar İHA'ya konuştu
Emniyet güçlerinin demir bariyerlerle cadde ve sokakları denetim altına almasına bazı esnaf tepki gösterirken, bazıları da uygulamayı yerinde buldu ve bir an önce vakaların düşmesini beklediklerini ifade etti. İHA'ya konuşan esnaftan Eşref Kasapoğlu, "Bu dünyayı etkileyen bir hastalık. Biz de çarşıda esnaf olduğumuz için görülen lüzumdan dolayı böyle bir önlem alınmış. Esnafı da düşünmek lazım. Esnafın da durumu iyi değil. Ben bir işveren olarak yanımda 9 tane sigortalı insan çalışıyor. Ay sonu geldiğinde nasıl ödeyeceğiz derken, zaten biliyorsunuz ay sonu çok çabuk geliyor. Allah yardımcımız olsun. Şuna da çok şükürler ediyorum. Devletimiz her zaman yanımızda. Yüzde 40 gibi bir destek alıyoruz. O da olmasaydı işyerimizi kapatırdık. Alınan önlemler yine bizim için. Uymamız lazım. Bir an önce bu hastalığı memleketimizden def etmemiz lazım. Balıkesir bu açıdan sıkıntılı bir bölge. Önlemlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Hükümetimizin, Bandırma Kaymakamlığı'nın ve Balıkesir Valiliği'nin aldığı kararların yanındayız. Vatandaş olarak esnaf olarak yardımcı olursak daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.
Çarşı esnafından kuyumcu Mehmet Doğan ise, "Bence yerinde bir karar. Denetimler Balıkesir'in kırmızı bölge olarak bir an önce bu hastalığı aşması için getiriliyor. Biz de bu mücadelede emniyet güçlerimize destek olmak zorundayız. Bence yerinde bir karar. İnşallah bu hastalık Balıkesir'den bir an önce hızlı bir şekilde gider. Hepimiz eski günlerimize rahat bir şekilde kavuşuruz diye temenni ediyorum" dedi.
Uygulamaya tepki gösteren bir esnaf ise, "Bu şekilde engelleyemezler bence. İnsanlar az önce buradan gelip geçerken bekçilere geçelim mi diye soruyorlar. Korkarak soruyorlar. Virüs bu şekilde engellenmez. Polisler sabah burayı kapatırken ben de bari dedektör koyun, duvar örün kapatın dedim. Onlar da Kaymakamlıktan emir olduğunu belirttiler. Sadece ben değil birçok esnaf buradaki uygulamadan etkilenir. Fazlasıyla etkilenir. Dükkanı kapatıp gitsem daha mantıklı olur bu saatten sonra" dedi.

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