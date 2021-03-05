Ayvalık’ta Başkan Ergin’in dev projesi hayata geçiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 20092014 yılları arasında Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, ünlü Sarımsaklı sahilinin düzenlenmesi için fikir babalığını yaptığı dev projesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yaşama geçiriliyor.

Dünyada çok az ülkede benzeri bulunan güzellikteki Sarımsaklı’da turizmin 12 ay yaşanabilir kılınması için Vural Sineması’nda gerçekleştirilen proje sunumunda ilk adım atıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye teknik müdürleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönlendiriciliğinde Mimar Mehpare Evrenol’un sunumunu gerçekleştirdiği proje heyecanla karşılandı. Sarımsaklı Plajı’nda Vilayetler Kampı dahil 2 bin 400 metrelik sahil şeridini kapsayan proje, kış sezonunda ölü bir dönem geçiren Sarımsaklı’ya cansuyu olacak.

Yücel Yılmaz sahip çıktı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde hazırlıklarını tamamladığım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğum proje, belde belediyelerinin kapatılmasıyla birlikte askıya alındı. Bu dönemde sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a projeyi anlattım, en az benim kadar heyecanlandı, destek verdi, birlikte yapılacağının sözünü aldım. Başkan Yücel, kısa süre içinde Mimar Mehpare Evrenol’a çalışmaların başlatılması konusunda talimat verdi. Önceki gün de, Sarımsaklı sahil düzenleme projesinin sunumuna katıldık. Projeye biz de teknik ekibimiz ile birlikte katkılar koyduk, uyarılar ve düzeltmeler yaptık, tekrar bir araya gelip son noktayı koyup start vereceğiz” dedi.

Türkiye’nin yıldızı olacak

Sarımsaklı Plajındaki bin 400 metre uzunluğundaki sahil şeridini kapsayan projede yaşama geçirilecek olan ayrıntılar konusunda Başkan Ergin şu bilgileri verdi. Ergin “Proje tamamlandığında sadece yaz sezonunda yazlıkçıların gelmesiyle renklenen Sarımsaklı bölgesi yılın 12 ayında da hareketlenecek. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak. Sekiz kilometrelik kumsalıyla eşi ve benzeri dünyada çok az sayıdaki ülkede bulunan Sarımsaklı Türkiye’nin yıldızı olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları (plaj voleybolu, mini futbol sahası, basketbol), büyük bir meydan, tematik parklar, gece pazarı, rekreasyon alanları, kafeteryalar, soyunma ve giyinme kabinleri ve 750 araçlık otoparkıyla muhteşem bir proje yaşama geçirilecek. 22 adası, tabiat parkları, doğal güzellikleri, pırlanta kumsalları, birbirinden güzel koyları, zeytini, zeytinyağı, sabunu ve mezesiyle gündemde olan bölgemiz, tamamlandığında Sarımsaklı rekreasyon alanıyla da Türk turizminin ilgi odağı olacak.”dedi.

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