Ayvalık’ta Başkan Ergin’in dev projesi hayata geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Başkan Ergin’in dev projesi hayata geçiyor

İHA

Ayvalık’ta Başkan Ergin’in dev projesi hayata geçiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in 20092014 yılları arasında Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, ünlü Sarımsaklı sahilinin düzenlenmesi için fikir babalığını yaptığı dev projesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yaşama geçiriliyor.
Dünyada çok az ülkede benzeri bulunan güzellikteki Sarımsaklı’da turizmin 12 ay yaşanabilir kılınması için Vural Sineması’nda gerçekleştirilen proje sunumunda ilk adım atıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye teknik müdürleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönlendiriciliğinde Mimar Mehpare Evrenol’un sunumunu gerçekleştirdiği proje heyecanla karşılandı. Sarımsaklı Plajı’nda Vilayetler Kampı dahil 2 bin 400 metrelik sahil şeridini kapsayan proje, kış sezonunda ölü bir dönem geçiren Sarımsaklı’ya cansuyu olacak.
Yücel Yılmaz sahip çıktı
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde hazırlıklarını tamamladığım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğum proje, belde belediyelerinin kapatılmasıyla birlikte askıya alındı. Bu dönemde sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a projeyi anlattım, en az benim kadar heyecanlandı, destek verdi, birlikte yapılacağının sözünü aldım. Başkan Yücel, kısa süre içinde Mimar Mehpare Evrenol’a çalışmaların başlatılması konusunda talimat verdi. Önceki gün de, Sarımsaklı sahil düzenleme projesinin sunumuna katıldık. Projeye biz de teknik ekibimiz ile birlikte katkılar koyduk, uyarılar ve düzeltmeler yaptık, tekrar bir araya gelip son noktayı koyup start vereceğiz” dedi.
Türkiye’nin yıldızı olacak
Sarımsaklı Plajındaki bin 400 metre uzunluğundaki sahil şeridini kapsayan projede yaşama geçirilecek olan ayrıntılar konusunda Başkan Ergin şu bilgileri verdi. Ergin “Proje tamamlandığında sadece yaz sezonunda yazlıkçıların gelmesiyle renklenen Sarımsaklı bölgesi yılın 12 ayında da hareketlenecek. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak. Sekiz kilometrelik kumsalıyla eşi ve benzeri dünyada çok az sayıdaki ülkede bulunan Sarımsaklı Türkiye’nin yıldızı olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları (plaj voleybolu, mini futbol sahası, basketbol), büyük bir meydan, tematik parklar, gece pazarı, rekreasyon alanları, kafeteryalar, soyunma ve giyinme kabinleri ve 750 araçlık otoparkıyla muhteşem bir proje yaşama geçirilecek. 22 adası, tabiat parkları, doğal güzellikleri, pırlanta kumsalları, birbirinden güzel koyları, zeytini, zeytinyağı, sabunu ve mezesiyle gündemde olan bölgemiz, tamamlandığında Sarımsaklı rekreasyon alanıyla da Türk turizminin ilgi odağı olacak.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da önlemler arttırıldı Bazı caddeler ile meydan ve sahil bandına kontrollü geçiş başladı Dinamik Denetleme Sistemi yaygınlaşıyor Esnaftan destekleyen de var, tepki gösteren de
YEREL HABERLER Bandırma'da önlemler arttırıldı Bazı caddeler ile ...
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Yangal korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Parti Erdek İlçe Başkanı Yangal korona virüsten ...
Karesi ilçesinde 3 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Karesi ilçesinde 3 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
Balıkesir hakemleri müsabakalara hazır Pandeminin ardından ilk antrenman yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir hakemleri müsabakalara hazır Pandeminin ...
Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis 16 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 16 aranan şahıs yakalandı
Demlikten gelen dostluk
YEREL HABERLER Demlikten gelen dostluk
Asırlık zeytin ağacının verimindeki sır; budama
YEREL HABERLER Asırlık zeytin ağacının verimindeki sır; budama
(Özel) Kırmızı ilin mavi mahallesi Hacıarslanlar
YEREL HABERLER (Özel) Kırmızı ilin mavi mahallesi Hacıarslanlar
SMA hastası Defne bebek için pazar pazar tezgah açıp yaptıklarını satıyorlar
YEREL HABERLER SMA hastası Defne bebek için pazar pazar tezgah açıp ...
İmam yaralı köpeğe sahip çıktı
YEREL HABERLER İmam yaralı köpeğe sahip çıktı
İvrindi’nin maharetli elleri var
YEREL HABERLER İvrindi’nin maharetli elleri var
Balıkesir'de jandarma 24 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 24 aranan şahsı yakaladı
Kaymakam Yazar denetimde
YEREL HABERLER Kaymakam Yazar denetimde
Milletvekili Canbey'den yatırımcılara davet Canbey, yatırım arayışında olan firmaları Balıkesir'e davet etti.
YEREL HABERLER Milletvekili Canbey'den yatırımcılara davet Canbey, ...
Akçay Hizmet binası kamulaştırıldı Başkan Arslan’dan Cahit İnceoğlu’ya vefa
YEREL HABERLER Akçay Hizmet binası kamulaştırıldı Başkan Arslan’dan ...
Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında Sokak hayvanları için 7/24 hizmet
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının ...
Ayvalık’ta Dinamik Denetim Süreci başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Balıkesir’de korona virüs seferberliği Hedef kademeli olarak mavi gruba geçmek
YEREL HABERLER Balıkesir’de korona virüs seferberliği Hedef kademeli ...
Yeni okul binasının temelleri atıldı
YEREL HABERLER Yeni okul binasının temelleri atıldı
Zağnos Paşa Camii'nin tarihi meydanı ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Zağnos Paşa Camii'nin tarihi meydanı ortaya çıkıyor
İl Karmasına girmeye hak kazandılar
YEREL HABERLER İl Karmasına girmeye hak kazandılar
Bandırma'da Dinamik Denetim sürecine geçildi 150 ekip, 500 kişi sahada görev yapacak
YEREL HABERLER Bandırma'da Dinamik Denetim sürecine geçildi 150 ...
Zağnos Paşa Camisi’nde tarihi meydan ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Zağnos Paşa Camisi’nde tarihi meydan ortaya çıkıyor