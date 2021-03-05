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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakalarken, 1 adet de bıçak ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 4 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet bıçak ele geçirildi.

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