Balıkesir Valisi Şıldak: Yumruk selamı dahil her türlü temastan kaçınalım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Valisi Şıldak: Yumruk selamı dahil her türlü temastan kaçınalım

DHA

Balıkesir Valisi Şıldak: Yumruk selamı dahil her türlü temastan kaçınalım


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il merkezindeki 'Dinamik denetim süreci' uygulamalarına katıldı. Balıkesir'de yaşayan bütün vatandaşların dikkat etmesi halinde 15 gün içinde kırmızı kategoride bulunan kentin alt kategorilere inebileceğini söyleyen Şıldak, "Bazen görüyoruz öyle yumruklar birleştirilerek selamlaşma, temas oluşuyor. Kesinlikle hiçbir teması sağlık birimlerimiz, uzmanlar önermiyor. Yumruk selamı dahil her türlü vücut temasından kaçınalım" dedi. Vali Şıldak ayrıca vaka sayısının düşmemesi halinde ilave tedbirler alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Balıkesir genelinde 'Dinamik denetim süreci' başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezinde denetimlere katılırken, ilçelerde de kaymakamlar denetim gerçekleştirdi. Balıkesir´de istenildiği takdirde bu durumun 15 gün içinde biteceğini söyleyen Vali Şıldak, bunun için ise herkesin samimi olması gerektiğini aksi takdirde bu durumun 6 ayda bitmeyeceğini belirtti. Balıkesir´in yüksek riskli il olması nedeniyle birçok esnafın iş yerlerini açamadığını hatırlatan Vali Şıldak, "Virüs salgınından korunmak için kesinlikle bir defa 1 buçuk metrelik mesafe kuralına uymak lazım. Maske toplumumuzda vatandaşlarımız arasında daha çok benimsendi. Biz teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için. Hatta bazı yoğun ortamlarda artık vatandaşlarımız çift maske takmaya bile başladı ama mesafe şartını, mesafe kuralını tam benimsediğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü çok yanlış uygulamalara sahne oluyor. Bazen görüyoruz yumruklar birleştirilerek selamlaşma, temas oluşuyor. Kesinlikle hiçbir teması sağlık birimlerimiz, uzmanlar önermiyor. Yumruk selamı dahil her türlü vücut temasından kaçınalım. Çünkü bu aynı zamanda mesafe kuralının ihlal edilmesi anlamına geliyor. 1 buçuk metrelik mesafe kaybolduğu takdirde mesafe kuralının bir önemi kalmıyor. Maske tek başına korumadığı için aynı zamanda mesafenin de korunması gerekir. Bu yüzden her türlü vücut temasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Halkımız bu noktada artık bütün kuralları doğru olarak uygulamak zorunda. Tam olarak uygulamak zorunda ve Balıkesir'de maskenin kullanımı konusunda da tabii zaman zaman sıkıntılara şahit oluyoruz. İşte burnun tam kapatılmaması, bazen indirilmesi gibi durumlar bizi üzmekte. İlimiz çok yüksek risk grubunda. Kırmızı olarak rengimiz haritada gözüküyor. Bunun bir defa diğer renklere doğru, olumluya doğru dönüştürülebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle herkesin hiçbir açık vermeden, bütün kuralları uygulaması lazım. Bu çağrımı bir kez daha yenilemiş oluyorum bu şekilde. Vatandaşlarımıza duyarlılıklar için de teşekkür ediyorum" dedi.
'BALIKESİR'DE İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR'
Salgının önlenebilmesi için hareketliliğin azaltılması gerektiğini vurgulayan Vali Şıldak, insan hareketliliği azalmadıkça, teması ve mesafe kuralına tam olarak uygulamadığı sürece kırmızıdan, turuncuya, sarı ve maviye dönülmesinin mümkün görünmediğini belirtti. Vali Şıldak sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"İlimizdeki vakaların sayısı bizim çok daha tedbirli olmamızı gerektiriyor. Durumu her gün takip ediyoruz. Tedbirleri ve sonuçları izliyoruz. Bunlar yeterli olmazsa, gidişata göre ilave tedbirler alabiliriz. Vatandaşlarımızın, esnafımızın bir an önce dükkanlarını açabilmesi, kısıtlamaların kalkmasını istiyorlarsa, çağrılarımıza çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Bütün vatandaşlarımız bugün akşam 21.00´dan itibaren uygulanacak kısıtlamalara lütfen riayet etsinler. Cumartesi sabah 05.00´ten akşam 21.00´e kadar dışarıda olmak mümkün. Ancak biz şunu istiyoruz. İstirham ediyorum vatandaşlarımızdan, zorunlu olmayanlar, işi olmayanlar dışarıya çıkmasın. İlimizin tamamı için söylüyorum bunu. Hafta sonu kısıtlamalarında görüyoruz ki vatandaşlarımız markete, fırına gitmeyi bahane ederek adeta yürüyüşe çıkıyorlar. Bunu yapmasınlar. Pazar gününü istisnasız, herkesin dışarıya çıkmadan evinde geçirmesini istiyoruz. Devletimiz, hükümetimiz zorunlu ihtiyaçlar için bu imkanı sağlıyor ama bunun istismar edilmemesi lazım. Her dışarıdaki vatandaşımız korona riskini artırmaktadır. Balıkesir´e çağrıda bulunuyorum, hafta sonunu evde geçirelim."
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın 'Dinamik denetim süreci' uygulamasına; Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Abdullah Demir ve Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz da katıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-03-05 19:17:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Valisi Şıldak: “Cumartesi günü dışarı çıkmayalım”
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Şıldak: “Cumartesi günü dışarı ...
Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı
Erdek’te 130 kişilik korona denetim ekibi işbaşında
YEREL HABERLER Erdek’te 130 kişilik korona denetim ekibi işbaşında
10 yıldır bitirilemeyen cami inşaatı ilgi bekliyor
YEREL HABERLER 10 yıldır bitirilemeyen cami inşaatı ilgi bekliyor
Burhaniye’de meydana gelen kıyı yangınını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Burhaniye’de meydana gelen kıyı yangınını itfaiye ...
Burhaniye’de aşılama ekipleri yaşlıların ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de aşılama ekipleri yaşlıların ayağına ...
Ayvalık’ta Başkan Ergin’in dev projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Başkan Ergin’in dev projesi hayata geçiyor
Bandırma'da önlemler arttırıldı Bazı caddeler ile meydan ve sahil bandına kontrollü geçiş başladı Dinamik Denetleme Sistemi yaygınlaşıyor Esnaftan destekleyen de var, tepki gösteren de
YEREL HABERLER Bandırma'da önlemler arttırıldı Bazı caddeler ile ...
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Yangal korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Parti Erdek İlçe Başkanı Yangal korona virüsten ...
Karesi ilçesinde 3 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Karesi ilçesinde 3 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
Balıkesir hakemleri müsabakalara hazır Pandeminin ardından ilk antrenman yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir hakemleri müsabakalara hazır Pandeminin ...
Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis 16 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 16 aranan şahıs yakalandı
Demlikten gelen dostluk
YEREL HABERLER Demlikten gelen dostluk
Asırlık zeytin ağacının verimindeki sır; budama
YEREL HABERLER Asırlık zeytin ağacının verimindeki sır; budama
(Özel) Kırmızı ilin mavi mahallesi Hacıarslanlar
YEREL HABERLER (Özel) Kırmızı ilin mavi mahallesi Hacıarslanlar
SMA hastası Defne bebek için pazar pazar tezgah açıp yaptıklarını satıyorlar
YEREL HABERLER SMA hastası Defne bebek için pazar pazar tezgah açıp ...
İmam yaralı köpeğe sahip çıktı
YEREL HABERLER İmam yaralı köpeğe sahip çıktı
İvrindi’nin maharetli elleri var
YEREL HABERLER İvrindi’nin maharetli elleri var
Balıkesir'de jandarma 24 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 24 aranan şahsı yakaladı
Kaymakam Yazar denetimde
YEREL HABERLER Kaymakam Yazar denetimde
Milletvekili Canbey'den yatırımcılara davet Canbey, yatırım arayışında olan firmaları Balıkesir'e davet etti.
YEREL HABERLER Milletvekili Canbey'den yatırımcılara davet Canbey, ...
Akçay Hizmet binası kamulaştırıldı Başkan Arslan’dan Cahit İnceoğlu’ya vefa
YEREL HABERLER Akçay Hizmet binası kamulaştırıldı Başkan Arslan’dan ...
Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında Sokak hayvanları için 7/24 hizmet
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının ...