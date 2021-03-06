Hüseyin Eroğlu: "Kazanmaya gelmiştik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 22 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından, kazanmaya geldikleri bir maçtan 2 puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor evinde Altınordu'yu ağırladı. 22 berabere biten karşılaşmanın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "6 haftadır iyi bir çıkışımız vardı oyunsal anlamda da puan anlamında da. Buraya da kazanmaya gelmiştik. Ekibin oyun şablonunun yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk ve biz de rakibe önlem almak anlamında ön alan baskısı yaparak rakibin oyun kurmasını engelledik. Kalemizden uzak tutmaya çalıştık. İlk yarı aslında kazandığımız toplarla o geçişi gerçekleştirdik. Sonuçlandıramadık, çok kritik pas tercihlerimiz vardı. Maçın daha başında öne geçebilirdik. Maçın gidişatında da biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu ki rakibe karşı üstünlüğümüzü arttıralım anlamında. Ama bunu çok fazla yapamadık. 10 öne geçtik, kritik ve maçın gerilmesine neden olan bir pozisyondu. Bence Türk futbolunda her yere yatan futbolcu için oyun durmaz. Güçlü olup ayakta durmak gerekiyor ki oyuncu da zaten hemen kalktı. Biz de dışarı atmak zorunda değiliz. Aynı şekilde benim de oyuncum yalandan yatarsa yere rakip de atmasın. Ondan sonra oyun bir anda gerildi. Suçluymuşuz gibi tepkiler aldık. Rakip de bu anlamda çok gerildi. Oyun da gerildi. Enis oyuncumuz ister istemez o baskıda kart yedi. Belki ikinci sarı da olabilir ve çift sarıdan oyundan atılabilirdi ki oyundan çıkardık. Yüksek tempoda ve agresiflikte geçti. Biz sakin kalıp skor avantajını korumak için ikinci yarı iyi konuşup çıktık. Maçın kontrolü tamamıyla bizdeydi. Korner atarken yanlış tercihle gelen top kendi kalemize penaltından 11. Bundan sonra reaksiyonu verdiğimiz bir oyunla kısa sürede 21'i yakaladık. 31'i, 41'i bulma şansımız vardı. Kalecinin eliyle topu tuttuğu pozisyon bana göre kırmızı karttı. Rakip 9 kişi kalacaktı. Bence kritik andı nasıl ki kendi oyuncumun çift sarıdan atılması gibi söylüyorum. 21'i arttırmamız gerekiyordu. Pas tercihleri, skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Ceza sahasının oraya kadar geldikten sonra sonuçlandırmamız gerekiyor. Yine bir penaltı pozisyonu ile 22'den sonra hamlemizi yaptık ama golü bulamadık. Maç bence gergin bir ortamda geçti. Bence ülke futbolunun bu anlamda da düzelmesi gerekiyor. Yani oyunun tempolu oynanması mesela kafasına darbe alan Onur. Geçmiş olsun diyorum. Böyle bir pozisyonda tabi ki dışarı atılır ama her pozisyonda dışarı atılırsa hiçbir anlamı kalmıyor. Bu sefer iyi niyet olmuyor. Ben golümüzün çok net olduğunu düşünüyorum ki rakip kalktı zaten ayağa. Kaybettiğimiz 2 puan. Bundan sonra ki haftalarda bunu telafi etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bandırmaspor'a da burada başarılar" diye konuştu.

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