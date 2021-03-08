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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kadınlar üretiyor kadınlar satıyor Türkü ile satış bir arada

İHA

(Özel) Kadınlar üretiyor kadınlar satıyor Türkü ile satış bir arada

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi’nde 2010 yılında kurulan kooperatif kadınların geçim kaynağı oldu. Mahalle sakini kadınlar tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri ürünleri kooperatif çatısı altında satışa hazırlayarak Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde ürettikleri tarhananın paketlenme aşamasını türküler eşliğinde yapan mahalleli kadınlar, aile bütçesine katkıda bulunarak çocuklarının eğitiminden, evlerinin ihtiyaçlarına kadar birçok gideri kendileri karşılıyor. Gökçeyazı Kooperatifinde tarhana, reçel, pekmez, çeşitli bitki çayları, salça gibi ürünleri üreten kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vasıtasıyla hemcinslerine seslenerek üretimdeki kadın faktörünün önemli olduğunu duyurdu. Kendi üretimleri olan tarhanayı paketleme sırasında Kooperatif çalışanı Tülay Özarslan Gökçeyazı yöresine ait türküyü arkadaşlarıyla birlikte söyleyerek neşe içinde işlerini yaptılar. Gökçeyazılı kadınlar paketleme ve üretim aşamasında sık sık dedikodu yaptıklarını da gizlemediler.

Tülay Özarslan: “Kendi ellerimizle hazırlıyoruz”
Gökçeyazı Kooperatifi’nde ürettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunan Tülay Özarslan yaptıkları iş hakkında yaptığı açıklamada, “Burada çalışıyorum. Arkadaşlarımla beraber tarhana yapıyoruz. Akşamdan yoğurdumuzu mayalıyoruz, nohudumuzu pişiriyoruz. Beraber burada sabahleyin hazırladığımız malzemeleri getirip kazana boşaltıp altını yakıyoruz. Nohudu, yoğurdu güzelce kaynatıp pişiriyoruz. Ondan sonra içine unumuzu atıyoruz, kırmızı biberimizi karıştırıyoruz. Tüm bunları karıştırdıktan sonra bizim tarhana küreğimiz vardır onunla da güzelce karıştırıyoruz. Onları karıştırdıktan sonra topak haline getiriyoruz. Tarhana topak haline geldiğinde kazanı ocaktan aşağıya indiriyoruz. Kazanı indirdikten sonra tarhanayı bizim kendi yaygılarımız vardır, içeriye yayıp tarhanayı tepseriyoruz. Tarhana tepserdikten sonra da bazen kalburdan geçiriyoruz ya da bizim köver dediğimiz tarhana taşlarında kurutup adam akıllı güzelce çekiyoruz. Tarhanayı elde ettikten sonra yine kooperatifimizde arkadaşlarımızla birlikte paketliyoruz. Satılacak bir şekilde kendi ürünümüzü, kendi tarhanamızı, kendi elimizle yapıyoruz” diye konuştu.

Fatma Akbaş: “Kooperatifimizin ürünlerini herkese tavsiye ediyorum”
Kooperatif çalışanlarından 41 yaşındaki Fatma Akbaş ise üreten kadınlara destek olunması gerektiğini kaydederek, “Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir burada çalışıyorum. Yaz aylarında kendim tarlada biberi MayısHaziran aylarında ekiyorum ve her gün onları suluyorum. Onlar AğustosEylül ayı gibi iyice kızarıyor, kartalıyor. Yani biz onları dalında biraz kurutuyoruz. Onlar kızardıktan sonra topluyorum. Eve getirip gölgede, güneş görmeyen bir yerde tekrar kurutuyorum. Bakıyorum olmazsa tekrar köyümüzdeki ekmek fırınlarında tepsiler halinde biraz daha kurutuyorum. Biberleri fırından çıkardıktan sonra tarhana taşlarımızda güzelde çekiyorum ve biberler incecik, ufak ufak oluyorlar. Onları daha sonra içine bir miktar yağ ve tuz atarak hazır hale getirip kooperatife piyasa fiyatının üzerinde satıyorum. Kooperatife satışını yaptığım biberleri tekrar burada paketlemesini yapıyorum ve Türkiye’nin her bölgesine gidiyor. Yani kendimiz evde üretiyoruz. Temiz olarak üretiyoruz, ürettiğimiz ürünleri kendimiz evimizde de yiyoruz. Bu nedenle üreten kadınlara destek olması amacıyla kooperatifimizin ürünlerini herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Muhsine Uzan: “Büyüklerimden öğrendiklerimi başkalarına da öğretiyorum”
Kooperatif çatısı altında ürün üreten kadınlar arasında en yaşlısı olan 71 yaşındaki Muhsine Uzan gelini ve yeğeni ile birlikte oluşumun içinde olduklarını söyleyerek, “Ben genelde salça yaparım. Evimde ne yersem onları kendi elemli kendim yaparım. Salçayı, domates rendesini, tarhanayı ne yenecekse hepsini kendi elimle yaparım. Salçayı yaparken önce domatesi doğrarım ondan sonra bidonlara koyarım. Domatesler bidonlarda erir. Ondan sonra sıkar, elekten geçiririm. Elekten geçirdikten sonra çuvala koyarım orada da suyu geçer ve tepsilerle güneşte kuruturum. Ben yaptıklarımın hepsini annemden, büyüklerimden küçük yaşlarda öğrendim. Şimdi yaptıklarımı gelinime, yeğenime ve buradaki arkadaşlarıma da öğretirim. Burada arkadaşlara da öğretiyorum. Hepsini beraber el birliğiyle yaparız” dedi.

Nuray Uzan: “Bir şeyler üretmek heyecan verici”
71 yaşındaki Muhsine Uzan’ın gelini Nuray Uzan kooperatifte çalışırken kendi bildiklerinin üzerine başka şeyler de öğrendiklerini kaydederek, “Burada kooperatifte çalışıyoruz hem de kendi ürettiklerimizi satıyoruz. Domates salçası kaynatıyoruz. Domatesleri toplayıp yıkadıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra onları şişeliyoruz. Şişeledikten sonra kooperatife koyuyoruz. Alıcı olarak satıyoruz. Hem kendimiz yapıyoruz hem kendimiz satıyoruz. Üreterek hayatımıza devam ediyoruz. Burada bir şeyler üretmek çok heyecanlı. Burada kayınvalidem var, komşularımız var. Hepimiz toplanıp bir arada bu işleri yapıyoruz. Hem kendimize katkıda bulunuyoruz hem de üretici olarak satışta bulunuyoruz” diye konuştu.

Havva Ergenkon: “Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
Kooperatif için ürün üreten Gökçeyazılı Havva Ergenkon tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz kadınlar olarak Gökçeyazı kadınları hep çalışırız. Bağda, bahçede, tarlada çalıştığımızın karşılığını da alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Şenol Uzan: “Kendileri üretiyor, kendileri satıyor”
Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şenol Uzan kadınların kooperatifler çatısı altında birleşerek ailelerine ekonomik destek sağladıklarını ifade etti. Uzan, “Bizler Gökçeyazılı olarak kadınların doğrudan ve dolaylı istihdama katılmasına destek olmak amacıyla bu projeyi başlattık. Proje kapsamında şu anda 36 kadınımız dolaylı olarak istihdamı sağlanmakta; tarlalarında bizler için, kooperatif için, daha doğrusu kendileri için ekim yapmaktalar. Bunun yanı sıra kooperatifimizdeki kadınlarımızın 3 tanesi tam zamanlı, diğerleri de yevmiyeli olarak boş zamanlarında buraya gelerek kendi ürettikleri ürünleri direkt istihdam olarak, para kazanarak ailelerine ekonomik katkı sağlıyorlar. Kırsal kalkınmanın anahtarı kooperatifler, kırsalda kadınların kalkınmasının da anahtarı aslında yine kooperatiflerdir. Kooperatif çatısı altında birleşen kadınların neler başarabildiğini biz Gökçeyazı Kooperatifi olarak gayet net gördük. Kendi ürettikleri, kendi tarlarında, kendi emekleriyle ürettikleri, çocukları gibi baktıkları ürünleri yine çocukları gibi bakarak paketleyip, doğal bir şekilde, kendi evlerinde tükettikleri şekilde tüketiciye sunarak güzel bir müşteri portföyü elde etmiş bulunmaktalar” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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