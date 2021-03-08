Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 8 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 07.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 2'si tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 29 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 18 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 5 adet fişek, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 11 adet fişek, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek, 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 5 adet kartuş 1 adet ruhsatsız tüfek, 1adet tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 11 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet marka ve modeli bulunmayan kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 5 adet fişek ele geçirildi.

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