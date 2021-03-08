Ayvalık’ta Cadde ve sokaklarda Covid 19 temizlikleri bitmek bilmiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon işlemlerini sürüyor.

Her gün sokakların, kamuya açık alanların, gün sonunda ise hastanelerin dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yerine getiren Ayvalık Belediyesi ekipleri, koronovirüs kapalı alanları, ana caddeler ile sokakları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ediyor. Dezenfektan üretimi için kendi olanaklarını kullandıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerekli hammaddeyi de kendilerinin temin ettiklerini, insan sağlığına zarar vermemesi için dezenfektasyon sırasında azami özen gösterdiklerini söyledi.

Kentin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezanfektanlı sular ile yıkayıp temizleyen Ayvalık Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı önlemlerine aralıksız sürdürüyor.

Disiplinli bir çalışmalar sergileyerek oyun parkları, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri ve kamu binalarını hummalı çalışmalarla dezenfekte eden ekipler, ana arterlerin yanı sıra sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkamaktan vazgeçmiyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs riskine karşı belediyenin tüm olanaklarını seferber ettiklerini ifade ederek, "Genel olarak, rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı ek önlemlerle artırdık. Kentimizin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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