Bigadiç’te hedef pandemiyi bitirmek

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Emniyet Müdürü Fatih Durukan, Covid19 salgını ile ilgili yapılan denetimlere katıldılar. İlçe esnafı ile bir araya gelen Bigadiç Kaymakam’ı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Emniyet Müdür’ü Fatih Durukan, esnaflar ile bir süre sohbet ettikten sonra esnafa alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaparak, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundular. Yetkililer, denetimler sırasında ilçe esnafı ziyareti bittikten sonra trafik ekiplerinin yol kontrol uygulamalarına katıldılar.

“Maske, Mesafe ve Temizlik ana kurallarımız”

Trafik ekiplerinin yol kontrol uygulamalarına katılan ve araç sürücüleri ile sohbet etme imkanı bulan Bigadiç Kaymakam’ı Mehmet Halis Aydın“ Yol kontrol uygulamaları, iş yeri denetimleri, mahalle denetimleri yapıyoruz. Denetimler kapsamında bizlerde katılarak vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Bilindiği üzere en önemli mesele; maske. Sizlerde maskenizi takıyorsunuz. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Maske, mesafe ve temizlik ana kurallarımız. Bu kurallara harfiyen uyarak hastalıktan uzak kalmaya çalışıyoruz. İlçe olarak başarılı olduğumuza inanıyorum. İlçe olarak kurallara uyduğumuzda daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi.

Bigadiç esnaflarından Veysel Demirbaş, ‘‘Uygulanan tedbirlerden çok memnunuz. İlçe olarak pandemiye karşı en iyi mücadele eden ilçelerdeniz. İnşallah en kısa zamanda bulunduğumuz kırmızı renkten kurtulup mavi renge döneceğiz. Kaymakamımız pandemiyle mücadele konusunda üstün çaba gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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