(Özel) Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz Zeytinyağına dikkat çekmek için “Zeytinyağlı yiyemem aman” türküsünü yeniden uyarladı

Balıkesir’in dünyaca ünlü zeytin üretim bölgelerinden birisi olan Ayvalık ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, “Zeytinyağlı yiyemem aman” türküsünü “Zeytinyağlı yerim aman, doktor nedir bilmem aman” diye tekrar uyarladı. Türkü bu haliyle de büyük ilgi gördü.

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Ayvalıklı zeytinci Erdinç Tügen, yüzlerce yıllık taş baskı sistemi ile zeytinyağı üretimini sezon boyunca yapmaya devam ederken, bir yandan da Ayvalık’ı bu değerlerini tanıtmak için çalışmalarına devam ediyor. Zeytinyağı ve zeytinin tanıtımı için çalışmalar yapan Tügen son olarak, “Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman” türküsünü tüketimi artırmak için tekrar uyarladı. "Zeytinyağlı yerim aman, doktor nedir bilmem aman" şeklinde yeniden uyarlanan türkü dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Erdinç Tügen, "Bir dönemlerde 70’li yıllarda 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman' diye bir türkü vardı. Bu günlere kadar da gelmiştir. Türküye karşı bir şeyimiz yok. Okuyanların da ağzına sağlık. Yazanın da kalemine sağlık. Zeytinyağı bu memleketin geçim kaynağı olduğu için biz uyarlama yaptık kendi içerimizde. Kendi çapımızda mırıldandık. Umarız zeytinyağına bir nebze katkımız olur" dedi.

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