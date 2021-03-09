"Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" Balıkesir'e geliyor

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın; tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" 1112 Mart'ta Balıkesir'e gelecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi" hazırlanmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığının 180 günlük eylem planında da yer alan bu proje ile yurt içinde ve yurt dışında milli şuurun uyandırılması ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Mobil müzeyi gezenler tarihe tanık olacak

Mobil müzede insanlar kendilerini Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmeleri ve o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla birebir canlandırılmaya çalışılmış olan mobil müze, çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlandı. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği mobil müze; dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye’nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Mobil Müze 11 ve 12 Mart tarihinde Balıkesir Toplu Taşıma Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak halkın ziyaretine ücretsiz olarak açılacak.

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