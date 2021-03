Ayvalık’ta sivrisinekle 365 gün mücadele

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süs havuzları, foseptikler, bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları, çöp konteynerleri, su birikintileri ve larva üreyebilecek alanlarda sivrisinekle mücadelesini yıl boyunca her gün sürdürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, görevli ekiplerin 10 ve 20 günlük periyotlarla tespit edilen noktaların tümünde larva mücadelesi için ilaçlama çalışmasını kış aylarında da aksatmadan yürüttüğünü söyledi. Bahar ayı ve ardından sıcakların bastırmasıyla birlikte larva üremesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her gün kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesi gerçekleştiriliyor. Bu amaçla Ayvalık’ta kış ayları için potansiyel üreme alanları belirlenip haritalandırılırken, kent genelinde çeşitli bölgelerde ekipler tarafından yapılan kontrollerle yeni potansiyel üreme alanları da tespit ediliyor ve bu rakamlar sürekli güncelleniyor” dedi.

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş, sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebildiğini hatırlattı. Göksel, “Bu nedenle belirlediğimiz sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Hamamböceği için kanalizasyon içlerine kalıcı ilaç uyguluyoruz. Okul ve hastane gibi resmi kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor. Haşere ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri özellikle tercih ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.