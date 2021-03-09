Edremit’te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bin 318 sentetik uyuşturucu hap, 141 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar, 36 kök dişi Hint keneviri, 1 av tüfeği, 19 fişek, 5 kesici delici alet ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Jandarma, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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