Üçüncü sosyal market Sarımsaklı’ya yapıldı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardım amacıyla açılışını gerçekleştirdiği sosyal marketler zincirine bir yenisini daha ekledi. Kent merkezinde ve Altınova’da ilgi gören sosyal marketlerin ardından Sarımsaklı Küçükköy Mahalleevi’nde yeni bir sosyal marketin açılışı gerçekleştirildi.

Dar gelirli vatandaşlardan başvuranlar, her türlü giysi ve ayakkabı ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden sosyal marketlerden giderebiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amacıyla üçüncüsü “Sarımsaklı Sahil AVM” de kurulan sosyal markete gelen her yaştan vatandaş beğendiği ve kendisine uygun olan giysiyi karşılığında hiçbir bedel ödemeden alabiliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı yardımsever bağışçıların büyük bir teşekkürü hak eden katkılarıyla toplanan giysilerin, vatandaşlara teslim edilmeden önce çok sıkı hijyenik kontrolden geçirildiğini, sağlıklı bir şekilde giyilebileceğine karar verildikten sonra raflara yerleştirildiğini söyledi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocuk, kadın ve erkekler için, ayakkabı, gömlek, pantolon, kazak, mont ve çeşitli kıyafetlerin bulunduğu marketin bir mağaza titizliğiyle çalıştığını belirtti.

Vatandaşların güvenle giyebileceği kalitedeki temiz giysilerin yer aldığı Sarımsaklı Küçükköy Mahalleevi’ndeki sosyal markette imalatçı firmaların bağışladığı hiç kullanılmamış giysiler de bulunuyor. Bağış yapmak isteyen yardımseverler Ayvalık Belediyesi mahallevlerinin 0 552 771 19 45 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler.

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