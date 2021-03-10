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Balıkesir'de salgın hastalık yayılıyor Vali Şıldak'tan yaşlılara aşı uyarısı

İHA

Balıkesir'de salgın hastalık yayılıyor Vali Şıldak'tan yaşlılara aşı uyarısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, korona salgınına karşı halkı ikaz etti.
Balıkesir'de vaka artış hızına sebep olan mutasyonlu virüsün kapalı ortamlarda daha kolay yayıldığını ifade eden Şıldak, bulaşıcılığı önlemek için toplu olarak bir araya gelinebilecek her tür faaliyetten kaçınılmasını yineledi. Risk grubunda kırmızı renkte olan Balıkesir'in mavi renge dönüşerek normal hayata geçilmesinin sağlanması için tedbirlere yönelik uyarılarını sıklaştıran Vali Şıldak, herkesi riskli ortamlardan uzak durmaya çağırdığı paylaşımında; “Değerli vatandaşlarımız, Salgın hastalık İlimizin her noktasında yayılmaya devam ediyor. Daha önce olduğu gibi bu dönemde de salgın hastalık en çok ev ortamlarında yayılıyor. Salgının bulaşıcılığını önlemek için; Komşu ziyareti, Akraba ziyareti, Hasta ziyareti, Taziye ziyareti, Mevlit, Toplu yemek, Gün, Doğum günü kutlaması, Bunlara benzer toplu etkinlikler, Kesinlikle yapılmamalıdır. Hastalığın bulaşmasına neden olan riskli ortamlar oluşturmayalım! Lütfen Kendimiz ve çevremizdeki bütün insanların sağlığını koruyalım! Balıkesir’in normal hayata dönebilmesi için hep birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak'tan yaşlılara aşı uyarısı
Önceki günlerde yaptığı açıklamalarla salgına karşı aşı olmanın önemine değinen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından aşılanma konusu ile ilgili tekrar hatırlatmalarda bulundu. Vali Şıldak, yükselişin kontrol altına alınmasında en önemli silahlardan biri olan aşılanmaya vurgu yaparken aşı sırası gelmiş 65 yaş üstü bireylere seslendi. Paylaşımlarında salgın için her bir vatandaşın tedbirlere uyması gerektiğini sık sık belirten Şıldak aşı konusundaki paylaşımında; “Salgının kontrol altına alınmasında, aşı sırası gelmiş olan 65 yaş üzerindeki değerli vatandaşlarımızın bir an önce randevu alarak aşılarını yaptırmaları büyük önem taşıyor. Aşımızı yaptıralım, hastalığa karşı kendimizi ve Balıkesir’i koruyalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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