Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 19 aranan şahsı yakalarken, 3 adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 9 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 aranan şahıs yakalanırken, 3 adet bıçak ele geçirildi.

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