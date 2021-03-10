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Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde meydana gelen sazlık yangını kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınkum Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri yaptı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm sazlık alan zarar gördü.

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