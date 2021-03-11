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Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ertelendi İl Hıfzıssıhha kurulu tedbirleri arttırdı

İHA

Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ertelendi İl Hıfzıssıhha kurulu tedbirleri arttırdı

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası tedbir amaçlı olarak Balıkesir Üniversitesi ve 17 Eylül Üniversitesinde okuyan ebelik/hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri salgın sebebiyle ertelendi.
Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereği Vali Hasan Şıldak Başkanlığında 10.03.2021 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda alınan kararlar kapsamında; "Cumhurbaşkanının Başkanlığında 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlarla Covid 19 ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemi başlamıştır. İllerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir" denildi.
Yapılan açıklamanın devamında; " İlimizde son günlerde yaşanan vaka artışları ve daha hızlı bulaşıcılık gösteren mutant varyantların sayı ve yayılımındaki artış nedeniyle vaka çıkan üretim tesislerinde vakaların süratle tespiti amacıyla bu tesislerde tarama testleri yapılmasına, tesiste İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerince alınacak ivedi ve ek tedbirlerin tespitine ilişkin denetim yapılarak tesisin vaka artışlarını önlemek üzere öngörülen ivedi ve ek tedbirlerin uygulanması açısından sürekli takip ve gözetim altında bulundurulmasına, salgının seyri bakımından tesiste gerekli acil tedbirlerin ivedi olarak aldırılmasına
Balıkesir ili kontrollü normalleşme dönemi açısından çok yüksek riskli (kırmızı)il grubunda bulunduğundan yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 20202021 eğitim öğretim yılı ebelik/hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin ilimizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yapılmasının ertelenmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

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