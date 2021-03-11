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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı halı tamircisi Türk vatandaşlığına geçti

İHA

İranlı halı tamircisi Türk vatandaşlığına geçti

İran’dan 12 yıl önce Türkiye’ye gelerek, Bodurum ve Mersin gibi farklı vilayetlerde halı tamirciliği yapan ve arkadaşının tavsiyesi üzerine üç yıl önce de Yağcıbedir halılarıyla ünlü Balıkesir’in Sındırgı ilçesine yerleşen Yusuf İrani, Türk vatandaşlığına geçerek "Öztürk" soyadını aldı.
Mesleğe İran'da 19 yaşında çırak olarak başlayan, 33 yıldır da halı ve kilim tamir ustası olarak dünyanın farklı ülkelerinde çalışan Öztürk, 12 yıldan bu yana Türkiye'de. Sındırgı´nın halı sektöründe önemli bir noktada olduğunu söyleyen Öztürk, Yağcıbedir halıları sayesinde geldiği Sındırgı´da, yöre halkının da sıcaklığıyla Türk vatandaşlığı almaya karar verdiğini söyledi. Sındırgı’da resmi olarak dükkân açmak istediğini ve Türk vatandaşlığı almak istediğini Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a ileten Öztürk, Sındırgı Belediyesi güreş takımında kol bağlayan iki oğlu ile birlikte Öztürk soyadını alarak Türk vatandaşlığına geçmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Türkiye’yi çok sevdiklerini belirten ve Türk bayrağı altında yaşamaktan onur duyduklarını belirten aile, Öztürk soyadını da kendileri istedi.
Yusuf Öztürk, “İran asıllıyım, Türk vatandaşlığına geçtim. Sındırgı’ya ailece yerleştik. 35 yıllık tecrübe ile halı kilim tamirat ustasıyım. El dokuma halının uzmanıyım. Bütün halıları tamir ediyoruz. Bütün çevrenin halıları geliyor. Sındırgı’ da bu merkeziyeti açtık. Ailece el ele vererek çalışıyoruz. Türk vatandaşlığına geçtik. Dünya’da en büyük isteğimiz ve arzumuz idi. Bir Türk bayrağının altında yaşayıp ve işlerimizi sürdürmeyi istiyorduk. Evlatlarım Türk bayrağının altında büyüsün istedim. Güreş camiasında inşallah güreş camiasına kazançlar getirsin diliyorum. Ailece çok mutluyuz. Belediye başkanımız Sayın Ekrem Yavaş ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bütün halıcılar sağ olsun bizi kolladılar. Meslektaşlarımız da destek verdiler“ dedi.
Halı ustasının yanında iki güreşçi
Sındırgı Belediyesi güreş takımında kol bağlayan Emir Öztürk, “İranlıyım. 6 yaşında güreşe başladım. Babamda halıcı. Beraber Türkiye’ye gelmeyi düşündük. Sındırgı’ya geldik. Mutluyum“ dedi.
Ali Öztürk ise, “ 6 yaşında güreşe başladım. İran’da Tahran şampiyonasını kazandım. Sonra Türkiye’ye gelmeyi düşündük. Geldik ve müsabakalara falan katıldık. Sındırgı belediye güreş takımına katıldık. Sındırgı takımının adına kol bağladık. Bazı madalyalar kazandık. Müsabakalarda resmi işlemlerde sıkıntı oluyordu bazen. Biz de Türk kimliğini almayı arzu ediyorduk. Allah’a şükür aldık. Tüm emeği geçen, başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız, Ekrem başkanımız sağ olsun aldık. İnşallah Türkiye’ye ve Sındırgı’ya hayırlı evlat oluruz“ şeklinde konuştu.
Türk vatandaşlığına geçmenin mutluluğunu yaşayan aile desteklerinden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Yavaş da aileye bir sanatı yaşattıkları için teşekkür ederek, "Sındırgı bir zanaatkâr kazandı. Bizim Orta Asya’dan aldığımız bu gelenek, geçtiğimiz bütün topraklardan Anadolu’ya kadar taşınmış. Sındırgı bölgesinde de Yağcıbedir olarak ortaya çıkmış. İşte bu halının İran’da dokunan kısmında olan, bir kardeşimizi, bu kültürü geliştirebilmek, büyütebilmek adına, onun yaptığı bir sanatı aslında oradan biz ithal ettik. Yani sadece sınırlarımız dışındaydı İran’daydı. Kendileri öz ve öz Türk olan Yusuf İrani kardeşimiz, şu anda yeni soyadı ile Yusuf Öztürk adını aldı. Halı tamircisi arkadaşımız el dokuma halısının arıza yaşan, bozuk olan kısmını orijinaline en yakın şekilde tamir edebiliyor. Kendisi yıllar önce Antalya’ya gelmiş. Ama daha sonra Sındırgı’da halı kültürünün devam etmesi üzerine bizim pazarımız ve Yağcıbedir halılarına verdiğimiz, festivallerle olan değer üzerine, Sındırgı’ya yolu düşmüş. Bizler de bu sanatı keşfettik” dedi.

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