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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Mamak Belediyesi

İHA

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Mamak Belediyesi

Türkiye Basketbol Ligi 22.haftasın da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kurtdereli Spor Salonu'nda Mamak Belediyesi ile karşılaşacak.
TBL'de oynadığı 21 maçta 13 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 2. sırada yer alırken, rakip Mamak Belediyesi ise oynadığı 21 maçın 12'sini kazanarak 6. sırada yer alıyor.
Büyükşehir Belediye'de 22 numaralı formasını taşıyan Hamit Sezaver Mamak Belediyesi maçı hakkında “Karşımızda çok enerjik bir rakip var bu hafta. 3 galibiyetlik seri ile geliyorlar ve moralleri oldukça yüksek. Geçen hafta kaybettiğimiz maçın artçılarını haftaiçi yaptığımız idmanlarda bıraktık. Önümüzde çok önemli maçlar ve çok önemli rakipler var. Kayıplara takılı kalamayız. Bu maça da full konsantrasyon ile kazanma odaklı çıkacağız. Evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Daha doğrusu artık maç kaybetmek istemiyoruz.Mamak maçı ile birlikte tekrardan yükselişe geçmek istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. 15.03.2021 Pazartesi günü saat 18:00’da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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