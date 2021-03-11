Kepsut'ta film izleyerek, karikatür çizenlere ödül

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Oktay Koçman Ortaokul öğrencileri BİGEP kapsamında düzenlenen film sonrası esinlenerek, karikatür çizen öğrencilere ödül verildi.

Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu EBA ekibi öğretmenlerince Bigep kapsamında düzenlenen film izleme ve akabinde düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Ödül kazanan öğrencilere hediyeleri okul müdürü Erdal Özel ve Müdür Yardımcısı Muhammet Çapar tarafından verildi. Öğretmenler Şüheda Kara, Pınar Küçük, Havva Kıray ve Neslihan Kosay Öney 'den oluşan EBA ekibince düzenlenen etkinlik ve yarışmaya yoğun ilgi gösteren öğrenciler Rafadan Tayfa Göbekli Tepe Filmini izleyip, buna dayalı resim veya karikatür yapma yarışması sonucunda 1.eser 6. sınıflardan Nazlı Sözeri, 2. olan 5 sınıflardan Melis Erboz, 3. 6. sınıflardan Büşra Demir oldu.

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