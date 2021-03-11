Metruk ev alevlere teslim oldu

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde metruk tarihi bina kölü döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan metruk binada yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede söndürülen binada büyük hasar meydana geldi.

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