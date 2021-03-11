Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında astik bot içindeki 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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