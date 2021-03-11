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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele

İHA

Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, sivrisineğe karşı mücadelesine devam ederken, sisleme yöntemiyle larva mücadelesine de başlandı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 6 kişi ile yapılan çalışmalar takdir topladı.
Burhaniye’de, sivrisinek ile kesintisiz mücadele devam ediyor. Kış boyu devam eden çalışmalar da, bu günlerde larva ile sisleme yöntemi ile mücadele başlatıldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan’ın öncülüğündeki 6 kişilik ekipler, yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını ilaçlamaya başladı. Bir taraftan sisteme yöntemi ile mücadele devam ederken, sulak alanlara da tablet atıldığı kaydedildi. Ekiplerin yaz aylarında da uçkun mücadelesi yapacakları açıklandı.

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