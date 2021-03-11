Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan FİLİZ/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göbül Mahallesi, pozitif vaka ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Ramazan FİLİZ

2021-03-11 15:16:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.