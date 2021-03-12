Kırmızı ilde denetimli açılış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı ilde denetimli açılış

İHA

Kırmızı ilde denetimli açılış

Balıkesir’de açılışı günler öncesinden duyurulan bir işyerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren işyeri önünde biriken vatandaşlar açılışı bekledi. Pandemi nedeniyle emniyet güçlerinin sürekli kontrol ettiği işyerinin önünde sık sık uyarılar yapıldı. Halı mağazasının açılışı nedeniyle ilk gelen 50 kişiye halı hediye edilmesi pandemi kurallarına takıldı. İşyerinin önünde kalabalık oluşturan vatandaşlara ilk önce bekçiler uyarılarda bulundu. İşyeri önünde vatandaşları sık sık uyaran bekçiler, isim yazdırmak suretiyle kalabalık oluşmasını engelledi. İşyerine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, hediye halı için izdihama izin verilmedi. Vatandaşlar pandemi kurallarına uyduğu gözlemlenirken, etkinliğin kısa sürede bitmesi için polisler de uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Şıldak, “Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"
YEREL HABERLER Vali Şıldak, “Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık ...
Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
YEREL HABERLER Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
Başkan ve profesör leylekler için belediye binasının çatısına çıktı
YEREL HABERLER Başkan ve profesör leylekler için belediye binasının ...
(Özel) “Gübre fiyatları altın fiyatlarını geçti” Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, gübre fiyatlarının her gün değişmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER (Özel) “Gübre fiyatları altın fiyatlarını ...
Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen ...
Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı
Burhaniye’de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
YEREL HABERLER Burhaniye’de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal ...
Balıkesir'de yüksek riske rağmen kafede okey oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Balıkesir'de yüksek riske rağmen kafede okey oynarken ...
Edremit´te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Edremit´te metruk binada çıkan yangın 1 saatte ...
Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele
YEREL HABERLER Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele
Edremit’te çocuk kreşi projesi hayata geçiyor Başkan Arslan “Geleceğimize yatırım yapıyoruz”
YEREL HABERLER Edremit’te çocuk kreşi projesi hayata geçiyor Başkan ...
Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Metruk ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Metruk ev alevlere teslim oldu
Başkan Ergin “190 icra dosyasını kucağımızda bulduk.”
YEREL HABERLER Başkan Ergin “190 icra dosyasını kucağımızda bulduk.”
Hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit, Yaşyer İlkokulu Anasınıfını yeniledi
YEREL HABERLER Hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit, Yaşyer İlkokulu ...
Burhaniye’de yaya geçitleri boyanıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de yaya geçitleri boyanıyor
Kepsut'ta film izleyerek, karikatür çizenlere ödül
YEREL HABERLER Kepsut'ta film izleyerek, karikatür çizenlere ödül
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Mamak Belediyesi
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Mamak Belediyesi
Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam ofisi kuruyor Rektör Kuş, "İş arayan mezunlarımıza istihdam sağlayacağız"
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam ofisi ...
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
İranlı halı tamircisi Türk vatandaşlığına geçti
YEREL HABERLER İranlı halı tamircisi Türk vatandaşlığına geçti
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen ...
Şarampole uçan arazi taşıtından son anda atladı
YEREL HABERLER Şarampole uçan arazi taşıtından son anda atladı