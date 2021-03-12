Balıkesir'de polisten 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 9 ayrı çalışmada 15 uyuşturucu şüphelisini operasyonla yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11.03.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit ve Sındırgı İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü gözaltına alınırken, 11'i ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 141 adet sentetik ecza hap, 7,01 gram metamfetamin ve 2,73 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

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