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100. Yıl dönümünde, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni düzenlendi

İHA

100. Yıl dönümünde, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni düzenlendi

12 Mart 1921 tarihinde milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mızın 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Balıkesir’in Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde program düzenlendi.
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, milli marşımızın yüz yıl sonra dahi dinleyen herkeste aynı duyguları uyandırdığına vurgu yaptığı konuşmasını, bağımsızlığımızın ilelebet sürmesi dilekleriyle sonlandırdı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı ve dünyanın dört bir yanından enstrümanlarla İstiklal Marşı’mızın çalındığı videolar izlendi.
Programda ayrıca Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu öğrencileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’mızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy” temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilçe birincisi olan öğrenciler eserlerini seslendirdi. Yine “İstiklal Marşı’mızı Ezbere Güzel Okuma Yarışması” kapsamında tüm kategorilerde ilçe birincisi olan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’mız coşkuyla okundu.
Programda "İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma" resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve BİGEP ödül törenleriyle sona erdi. Yarışmalarda üçüncü olan öğrencilerimize ödüllerini Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ikinci olan öğrencilerimize ödüllerini Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, birinci olan öğrencilere ise ödüllerini 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili İsmail İbiş takdim etti.
Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 20202021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi boyunca yaptıkları çalışmalarla ödül almaya hak kazanan öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi.
BİGEP kapsamında 8 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İzleme ve Değerlendirme sınavlarında il birincisi olan öğrenciler ödüllerini İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek’ten alırken, yaptıkları özverili çalışmalarıyla ödül almaya hak kazanan öğretmenlere ödüllerini Kaymakam Turgay Ünsal verdi.
Programa Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Şube Müdürleri Ahmet Can, Halil Başaran ve İsmail Şahan ile daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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