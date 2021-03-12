İstiklal Marşı’nın kabulü Burhaniye’de kutlandı

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İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

12 Mart 1921’de vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100 yıldönümünde düzenlenen programla kutlandı.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Tahir Zazaoğlu, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelebi, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli ile birlikte daire müdürleri katıldı.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte göndere bayrak çekilmesiyle başlayan program “10 kıta bir vatan ilelebet istiklal” sloganıyla İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının okunmasıyla sürdü.

12 Mart Korosunun marşı okumasının yanı sıra şiir dinletilerinin de okumasının ardından, Halk Eğitim Merkezi tarafından folklor gösterileri sergilendi.

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