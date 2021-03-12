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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtar Temel'den Başkan Yılmaz'a övgü

İHA

Muhtar Temel'den Başkan Yılmaz'a övgü

Karesi İlçesi Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ali Haydar Temel, Başkan Yücel Yılmaz’ın Zağnos Paşa Camisi’nde düzenleme yapmaya cesaret etmesinden dolayı gurur duyduğuna vurgu yaparak “Benim için şu ana kadar böyle bir belediye başkanı gelmemiştir. Paşa Camisi, Sultan Ahmet Meydanı gibi meydan oldu.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cuma namazının ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi İlçesi Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ali Haydar Temel ve ekibiyle Zağnos Paşa Camisi ve civarındaki yapıları içine alan meydan düzenleme çalışmalarını inceledi. Zağnos Paşa Camisi Meydan Düzenlemesi projesinin 100 yılın projesi olduğuna vurgu yapan Muhtar Temel, Balıkesir’in tek tarihi varlığının Zağnos Paşa Camisi ve caminin yanındaki hamam olduğunu söyledi. Bugüne kadar sadece Başkan Yılmaz’ın caminin etrafında düzenleme yapmaya cesaret ettiğinin altını çizen Muhtar Temel “Benim için şu ana kadar böyle bir belediye başkanı gelmemiştir, niye çünkü şu camiyi düzenledikleri için Bakın her zaman söylüyorum. Allah razı olsun. Burası Sultan Ahmet Meydanı gibi meydan oldu. Balıkesir’e ve Paşa Camisi’ne yakışır bir meydan oldu. Bu cesareti gösterdikleri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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