Direksiyon hakimiyetini kaybetti Bandırma’da kaza 1 ölü

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Bandırma Çanakkale Yolu 40. kilometrede Ali C. A.'nın (27) kullandığı 16 Z 8470 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında 5 ağaca vurarak yoldan çıktı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Ali C.A. (27) kemer kullanmadığı için araç içerisinden fırladı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tedbir amaçlı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındı.

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