Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılara destek



Sefer TALAY/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki 1215 arıcıya, 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay dağıtımı yapılan 2 bin arı kovanının ardından bu kez de arıcılara yem desteğinde bulunuldu. Balıkesir merkez ile Havran, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerindeki 1215 arıcıya toplam 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtıldı. Havran´da belediye önünde yapılan dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ile Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ve arıcılar katıldı. Arı yemlerini alan üreticiler teşekkür ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça da arı kovanlarından sonra arı yemi dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

`BİR KİŞİYİ DAHİ AYIRMADAN DEĞERLENDİRDİK´

Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Şubat´ta 2 bin 100 arı kovanı dağıtmıştık. Bu konuda Yücel Başkanımızın sözüne istinaden, arıcılarımıza, arı yemi dağıtmaya karar verdik. 1215 yetiştiricimizden talep geldi. Tüm birlikteki arıcılarımızı, bir kişiyi dahi ayırmadan değerlendirdik. Toplam 6 bin 45 adet arı yemi dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu arı yemi desteklemesini arıcılarımızın sezona daha güçlü koloni ile girmesi amacıyla yapıyoruz. Tüm arıcı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Arıcı Recep Uçar, "5 teneke arı yemi aldım. Memnunuz. Allah razı olsun. 20 yıllık arıcıyım. Arıcılığı seviyorum" derken, Safiye Uçar ise balı bu yıl iyi fiyatla sattıklarını ve destekten mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı da "Arıcılar Birliği olarak Büyükşehir Belediyesi´nin destekleriyle geçen ay 2 bin 100 kovan dağıtım yaptık. Bugün de Balıkesir merkez, Havran, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık gibi ilçelerimizde 6 bin teneke arı yemi dağıtıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz´a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Serkan Akça´ya arıcılarımıza yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem ekonomiye hem de bölgemize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Sefer TALAY

2021-03-13 14:24:21



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