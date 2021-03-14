Kumar oynatılan eve kameralı polis baskını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yasa dışı olarak kumarhaneye dönüştürülen eve polis baskın yaptı. Baskın sırasında paraları saklamak isteyen şahıslar, polis kamerası ile bir bir tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Akçay Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese sivil ekipler kamera kaydı yaparak baskın yaptı. Yapılan baskında bir masa etrafında kumar oynayan şahıslar görüntülendi. Polis baskını sırasında masanın üzerindeki kumar paralarını saklamak isteyen şahıslara polis izin vermedi. İlk tespitlerde iki masa etrafında kumar oynandığı tespit edildi. Kumar masası üzerinde bulunan 2 bin 400 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu. Baskın yapılan evde çoğu kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan 7 kişiye sokağa çıkma yasaklarını ihlal suçlarından toplam 30 bin 625 lira para cezası kesilirken, 1 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.

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