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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 3

İHA

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 3

TFF 1. Lig’in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 30 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:
15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi. 01
41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02
51. dakikada Mehmet Erdem'in ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleyi bulmadı.
62. dakikada gKappel'in ceza sahası içine ortalığı topa gelişine vuran Thiam'ın şutu az farkla auta çıktı.
89. dakikada Arb Manaj'ın düşülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Taşkın Çalış'ın sert şutu kaleci Cihan'da kaldı.
90+4. dakikada Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel'in şutu filelere gitti. 03

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yasin Kol xx, Ömer Faruk Özkoç xx, Cemal Alpay xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Batuhan İşçiler xx, Oğuzhan Çapar xx (Taşkın Çalış dk. 46 x), Doğa İşeri xx, Mert Örnek xx (Roman Bezjak dk. 82 ?), Cumali Bişi xx, İbrahim Halil Çolak xx (Nemanja Mihajlovic dk. 46 x), Sedat Dursun x, Muhammed Enes Durmuş xx (Enes İslam İlkin dk. 67 x), Antonio Mrsic xx (Abdulkadir Özgen dk. 67 x), Arb Manaj xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Abraham Nwankwo, Hasan Özkan, Anıl Taşdemir
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Berkay Sülüngöz xx, Murat Akça xx, Mehmet Erdem Uğurlu xxx (Rıdvan Şimşek dk. 73 x), Jasmin Scuk xxx, Thiam xx (Zeki Yıldırım dk. 80 ?), Erhan Çelenk xx (Ziya Alkurt dk. 73 x), Leandro Kappel xx (Deniz Kadah dk. 86 ?), Regattın xx, Paixao xx (Marcio Da Costa dk. 86 ?)
Yedekler: Eren Karataş, Lokman Gör, İlhan Depe, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kappel (dk. 15), Mehmet Erdem Uğurlu (dk. 41), Cebrail Karayel (dk. 90+4) (Altay)
Kırmızı kart: Yusuf Şimşek (Teknik Direktör) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Çapar, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Balıkesirspor), Berkay Sülüngöz, Jasmin Scuk (Altay)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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