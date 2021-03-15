Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Kovid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-03-15 00:20:36



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