Edremit'te damat, kayınpederini vurdu

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Fikret Gözen (53), tartıştığı damadı Şevket M. (38) tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Gözen hastanede tedaviye alınırken, şüpheli damak ise gözaltına alındı.

Edremit'te, aralarında husumet bulunan Şevket M. ile kayınpederi Fikret Gözen, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şevket M., otomobilinden aldığı tabancayla kayınpederi Fikret Gözen'e ateş etti. Dizinden yaralanan Fikret Gözen, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikret Gözen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Şevket M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-15 00:30:59



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