Balıkesir'de FETÖ operasyonu

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Balıkesir merkezli 32 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen 24'ü muvazzaf, 3'ü emekli ve 9'u ihraç edilmiş 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf, 3'ü emekli ve 9'u ihraç edilmiş 36 şüphelinin ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

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