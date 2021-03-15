Havran'da tescilsiz motosikletlere geçit yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Havran ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tescilsiz ve kurallara uymayan motosikletlere savaş açtı. Denetimleri sıklaştıran ekipler, engelli otoparklarına bırakılan motosikletleri de topladı.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şok uygulamalarla tescilsiz motosikletleri toplamaya başladı. Belediye önünde bekleyen ekipler, engelli otoparkına bırakılan motosikletleri çekiciye yüklerken, trafiğe çıkan plakasız motosikletleri de topladı. Denetimlerde kask kullanımına da dikkat çeken ekiplerin uygulamaları takdir topladı. Denetimleri devam edeceğini açıklayan ekipler, motosiklet kullanıcılarının kurallara uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.