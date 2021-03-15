Balıkesir'de polis son 1 haftada 88 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 58 ayrı çalışmada 88 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 08.03.202114.03.2021 tarihleri arasında yapılan 58 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, İvrindi, Sındırgı, Havran, Burhaniye ve Erdek İlçelerinde 88 şahıs yakalarken, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs adli kontrol kararıyla, 82 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 199 gram esrar, 135 gram skunk, 106 gram bonzai,

52 gram metamfetamin, 489 adet sentetik ecza hap, 67 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek,

22 adet fişek ele geçirildi.

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