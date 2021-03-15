Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde geleneksel 'ÇiniSeramik' atölyesi açıldı.

Altıeylül Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geleneksel Türk el sanatlarından çini ve seramik sanatını yaşatacak ''ÇiniSeramik' atölyesinin açılışı protokolün katılımı ile yapıldı. Çini, toprağın pişirildikten sonra şekil verilip kapkacak, tabak, vazo, sürahi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatı olan Çinicilik Türkİslam Medeniyetinde en güzel yansımalarından birisi olan çini ve seramik Halk Eğitim merkezinde kursiyerler tarafından usta öğreticiler eşliğinde yapılacak.

Kurum Müdürü Filiz Çelik atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, "Atalarımızın büyük önem verdiği Geleneksel Türk El Sanatlarımızın mihengi olarak bilinen Çinicilik Sanatını; ilimizde yaşatma, canlı tutma ve gelecek kuşaklara aktarma gayreti içerisinde bulunan kurumumuz, yine her zaman olduğu gibi bu konuda da ilimizde öncülük yaparak Çini/Seramik Atölyesinin kurulmasına ve yaygın eğitim faaliyetlerimizin bu alanda da hizmet vermesine ön ayak oldu. Bu atölyemizin kurulmasında ve hayata geçmesi için bizleri teşvik eden Kaymakamımız Oktay Kaya, Milli Eğitim Müdürüm Yakup Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Çini/Seramik Alanı eğitmenlerinden konu ile ilgili bilgi alan Kaymakam Oktay Kaya yaptığı konuşmada, “Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve tarih boyunca ölmez eserler bırakmış olan ecdadımızın kültürel mirasına sahip çıkılması konusunda, son derece önemli bir adım olan bu atölyenin ilimize, kursiyerlerimize ve eğitim hayatımıza hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Çini ve Seramik Atölyesinin açılışına Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül ilçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, kurum yöneticilerimiz, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.