Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 19 arana şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesit İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek. 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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