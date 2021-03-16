Balıkesir'de polis 10 uyuşturucu zanlısını yakaladı

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 10 sokak uyuşturucu zanlısını gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yakalanan 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmış olup, olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 215 adet sentetik ecza hap, 25,23 gram metamfetamin maddesi ve 4,81 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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