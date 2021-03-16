Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışında Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nöbet tutmaya başladı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-03-16 11:38:45



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