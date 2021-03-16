Burhaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.Burhaniye ilçesi Ahmet Akın Kültür Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Veli Ulubaş yönetimindeki 10 FY 526 plakalı motosiklet ile Serhan Serdar yönetimindeki 10 ACY 135 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında yola savrulan motosiklet sürücüsü Veli Ulubaş ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yarılılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlandı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2021-03-16 12:20:31



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